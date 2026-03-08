İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2026 Pazartesi / 21 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7314.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Benfica, Porto karşısında geri döndü
Spor

Benfica, Porto karşısında geri döndü

Portekiz Ligi'nin 25. haftasında Benfica ile Porto arasındaki dev maç 2-2 sona erdi. Porto'nun 2-0 öne geçtiği mücadelede Benfica geri dönerek sahadan 1 puanla ayrıldı.

HABER MERKEZİ8 Mart 2026 Pazar 23:45 - Güncelleme:
Benfica, Porto karşısında geri döndü
ABONE OL

Portekiz Ligi'nin 25. haftasında dev maçta Benfica, sahasında Porto ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Lig lideri Porto, 10. dakikada Victor Mow Froholdt ve 40. dakikada Oskar Pietuszewski ile Benfica deplasmanında 2-0'ı buldu.

Benfica, 69. dakikada Andreas Schjelderup ve 88. dakikada Leandro Barreiro ile sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Porto'de milli futbolcu Deniz Gül, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 78 dakika sahada kaldı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının attığı ikinci golün ardından kırmızı kart gördü. Benfica'dan Nicolas Otamendi de 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Porto 66, Benfica 59 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Porto, sahasında Moreirense'yi ağırlayacak. Benfica, Arouca deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.