Benfica puan kaybetti! Sporting şampiyon oldu

Portekiz Ligi'nde şampiyon Sporting oldu.

Sezonun 34. ve son haftasında lider Sporting, sahasında Vitoria Guimaraes'i 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Lizbon ekibi üst üste 2., toplamda da 21. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sporting'in İsveçli gol makşnası Viktor Gyökeres ise sezonu 39 golle tamamladı.

Şampiyonluk şansını son maça taşıyan Benfica ise deplasmanda Braga ile 1-1 berabere kaldı. 24. dakikada Zalazar'ın penaltı golüyle geriye düşen Benfica, 63'te Pavlidis'le beraberliği yakalasa da bu gol şampiyonluk için yetmedi.

Öte yandan maça ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü 90, Kerem Aktürkoğlu ise 59 dakika forma giydi.

Maçın ardından 80 puana yükselen Benfica, Sporting'in 2 puan gerisinde sezonu 2. sırada tamamladı.

KEREM VE ORKUN'UN MÜCADELESİ YETMEDİ

Portekiz Premier Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu 11 gol 10 asistlik, Orkun Kökçü ise 7 gol 7 asistlik performans sergiledi. Ancak bu skor katkıları Benfica'nın şampiyon olması için yetmedi.