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Spor

Benfica-Rangers maçında kazanan çıkmadı

Benfica, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk etti. Mücadele iki ekibin karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi.

8 Mart 2024 Cuma 01:28 - Güncelleme:
Benfica-Rangers maçında kazanan çıkmadı
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EFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica, Rangers'ı konuk etti.

Estadio da Luz'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Rangers'ın golleri 7. dakikada Tom Lawrence ve 45+5. dakikada Dujon Sterling'den geldi. Benfica'nın gollerini ise 45+2'de penaltıdan Angel Di Maria ve 67'de kendi ağlarını havalandıran Connor Goldson kaydetti.

RIDVAN OYNADI, ORKUN OYNAMADI

Rangers'da forma giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz 90. dakika sahada kaldı ve 67. dakikada sarı kart gördü. Benfica'da top koşturan milli oyuncumuz Orkun Kökçü ise bu maçta süre alamadı.

Müsabakanın rövaşı, 14 Mart Perşembe günü Ibrox Stadyumu'nda oynanacak.

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