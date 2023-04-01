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Spor

Benfica, Roger Schmidt ile nikah tazeledi

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, sözleşmesi 2024'te bitecek olan teknik direktör Roger Schmidt'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 14:31 - Güncelleme:
Benfica, Roger Schmidt ile nikah tazeledi
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Portekiz 1. Futbol Ligi ekibi Benfica, Alman teknik direktör Roger Schmidt'in sözleşmesini yeniledi.

Benfica Kulübü, Schmidt'in 2024'te bitecek kontratının 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu.

Daha önce Almanya'da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya'da Salzburg, Çin'de Beijing Guoan ve Hollanda'da PSV'yi çalıştıran 56 yaşındaki Schmidt, geçen sezon sonunda Benfica'ya imza atmıştı.

Bu sezon 25 haftası geride kalan Portekiz liginde tek yenilgi yaşayan Benfica, 68 puan toplayarak en yakın rakibi Porto'nun 10 puan önünde zirvede yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise namağlup şekilde çeyrek finale yükselen Portekiz temsilcisi, İtalya'nın Inter takımıyla eşleşti.

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