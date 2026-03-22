22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Benfica sahasında hata yapmadı

Benfica, sahasında Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup ederek puanını 65'e yükseltti. Ev sahibi ekip, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

HABER MERKEZİ22 Mart 2026 Pazar 01:45 - Güncelleme:
Portekiz Ligi'nin 27. haftasında Benfica, sahasında Vitoria Guimaraes ile karşı karşıya geldi. Benfica, Estadio da Luz'da oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Gianluca Prestianni, 55. dakikada Vangelis Pavlidis ve 74. dakikada Benedito Mukendi kendi kalesine attı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Benfica, yenilmezlik serisine de devam etti.[19 galibiyet, 8 beraberlik]

Bu sonucun ardından Benfica, 65 puana yükseldi. Vitoria Guimaraes, 32 puanda kaldı.

Benfica, ligin bir sonraki haftasında Benfica, Casa Pia deplasmanına gidecek. Vitoria Guimaraes, evinde Tondela'yı konuk edecek.

