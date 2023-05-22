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Spor

Benfica son dakika golüyle puanı kaptı

Premiera Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Sporting Lizbon'a konuk olan Benfica son dakikada bulduğu golle maçı 2-2 berabere tamamladı.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 01:20 - Güncelleme:
Benfica son dakika golüyle puanı kaptı
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Portekiz Ligi'nin derbi mücadelesinde lider Benfica, ezeli rakibi Sporting'e konuk oldu.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşma son dakika golüyle 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Sporting ilk yarıyı 39'da Trincao ve 44'te Diomande'nin golleriyle önde kapattı. İkinci yarıda maçı çevirmek için tüm kozlarını kullanan lider Benfica 71'de Aursnes ve 90+4'te 19 yaşındaki yıldız adayı Joao Neves'in golüyle 1 puanı kurtarmayı başardı.

Bu sonuçla Benfica puanını 84'e yükseltti ve ikinci Porto ile arasındaki puan farkını son haftaya girilirken 2'de tutmayı başardı. Sporting ise 71 puana yükselerek bu sezonu 4. sırada bitirmeyi garantiledi.

Lider Benfica son haftada ligden düşen sonuncu Santa Clara'yı sahasında ağırlayacak. Benfica bu maçı kazanırsa en yakın takipçisi Porto'nun Vitoria Guimaraes'le oynayacağı maçın skoruna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

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