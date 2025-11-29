İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

Benfica, son dakikalarda kazandı

Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Benfica, Nacional karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı Prestianni ve Pavlidis'in uzatma dakikalarındaki golleriyle 2-1 kazandı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 23:28
Benfica, son dakikalarda kazandı
Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Benfica, Nacional deplasmanına konuk oldu. Benfica, 1-0'dan geri dönerek maçı 2-1 kazandı.

Nacional, 60. dakikada Jesus Ramirez'in attığı golle Benfica karşısında 1-0 öne geçti. Benfica'ya beraberliği getiren golü 89. dakikada Gianluca Prestianni attı. Konuk ekip Benfica, 90+5. dakikada Vangelis Pavlidis'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Benfica, 28 puana yükseldi. Nacional, 12 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Benfica, sahasında Sporting'i konuk edecek. Nacional, Alverca deplasmanına gidecek.

