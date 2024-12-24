Benfica taraftarı Kerem Aktürkoğlu'nu alkışa boğdu

Benfica, Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Estoril'i konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip ligin yeni lideri oldu.

Karşılaşmada Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 28'de Pavlidis, 73 ve 90+4'te Zeki Amdouni attı. Kerem Aktürkoğlu ise mücadelesiyle takdir topladı.

Orkun Kökçü'nün 90 dakika sahada kaldığı ve maçın oyuncusu olduğu maçta Kerem Aktürkoğlu, 83. dakikada oyundan çıktı. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken ise tribünlerde alkış tufanı koptu. Tüm taraftarlar ayağa kalkarak milli futbolcunun mücadelesini alkışladı.

Benfica, Galatasaray'dan 12 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığı günden bu yana oynadığı 11 lig maçının 10'unu kazandı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 19 maça çıktı ve 10 gol-5 asistlik skor katkısı yaptı.