Transfer sezonunun sonlarında Galatasaray'dan ayrılarak Portekiz devi Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, gerek yeni başladığı kulübünde gerekse A Milli Takım'daki performansıyla izleyenleri büyülemeyi sürdürüyor...

Yeni transfer olduğu Portekiz Ligi'nde de adeta fırtınalar estiren 25 yaşındaki hücumcu, Ay-Yıldızlı forma altında da döktürüyor... Uluslar B Ligi'nde İzlanda ile ilk maçımızda yaptığı hat-trickle 3-1'lik galibiyetin mimarı olan Aktürkoğlu, deplasmanda da 88'de kaleciye yaptığı baskıyla Arda'ya gol attırdı, 90+5'te ise muazzam bir vuruşla skoru tayin etti...

BENFİCA'DA BOŞ GEÇTİĞİ MAÇ YOK

A Milli Takım'da çıktığı son 4 maçta 4 gol ve 1 asist olmak üzere 5 gole direkt katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu, sezon başında gittiği Benfica'da da rakiplerine kök söktürüyor.

Benfica formasıyla ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'a karşı oynayan Kerem, siftahı golle yapmıştı. Portekiz Ligi'nde siftahı Santa Clara maçıyla yapan 25 yaşındaki hücumcu, 1 gol atarak dolu dolu başlangıç yaptı.

Boavista karşısında 2 asistle oynayan Kerem, Gil Vicente'yi de boş geçmedi ve tek golle karşılaşmayı kapattı. Milli futbolcunun henüz Benfica'da skor katkısı vermediği maç yok...

ONU DAHA RAHAT GÖRÜYORUZ

İzlanda karşısındaki tarihi galibiyetimizin ardından karşılaşmayı yorumlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açtı.

İtalyan çalıştırıcı, Kerem ile ilgili gelen "Transferinden sonra daha farklı mı oynuyor?" şeklindeki soruya "Eski takımıyla alakalı olduğunu söylemek istemiyorum. Son dönemlerde kafası rahat değildi. Transferinden sonra rahatladığını hissedip Karadağ maçında oynattım. Kafası şu anda rahat ve bunu hissedebiliyorsunuz" yanıtını verdi.

EN GOLCÜ AKTÜRKOĞLU

Son olarak İzlanda ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nin en skorer futbolcusu unvanını 4 gollü İsveçli Viktor Gyököres ve Slovenyalı Benjamin Sesko ile paylaştı. Kerem, Uluslar Ligi'nde attığı 4 golü, İzlanda karşısında iki maçta buldu...