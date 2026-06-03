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Spor

Benfica ve Roma'yı geride bıraktı! Trabzonspor, Noah Saviolo transferinde sona yaklaştı

Transfer çalışmalarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde devam eden Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavili ekip, Vitoria Guimaraes forması giyen Noah Saviolo transferini bitirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Haziran 2026 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
Benfica ve Roma'yı geride bıraktı! Trabzonspor, Noah Saviolo transferinde sona yaklaştı
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Karadeniz ekibi, Vitoria Guimaraes forması giyen Noah Saviolo transferini bitirme aşamasına geldi.

Portekiz basınından Record'un haberline göre Trabzonspor ile Vitoria Guimaraes arasında yapılan görüşmelerde anlaşma noktası büyük ölçüde yakalandı. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Anlaşmada sonraki satıştan %15 pay maddesinin de yer aldığı ifade edildi.

BENFICA VE ROMA'YI GERİDE BIRAKTI

Noah Saviolo, yaz transfer döneminde yalnızca Trabzonspor'un değil, Avrupa'dan başka kulüplerin de gündemine girdi. Benfica ve Roma'nın da oyuncuyla ilgilendiği, İtalyan ekibinin 9 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro bonus içeren bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Ancak transfer yarışında en ciddi adımı atan kulüp Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, Vitoria Guimaraes ile yaptığı temaslarda rakiplerinin önüne geçerken, transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

'+4' KONTENJANINA UYUYOR

7 Mart 2004 doğumlu Noah Saviolo, 1.81 boyunda ve ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor. Sağ ayaklı oyuncu, kariyerinde Anderlecht ve Lille altyapılarında forma giydikten sonra Vitoria Guimaraes'e geçti. Portekiz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saviolo, Vitoria'da A takıma yükselerek dikkatleri üzerine çekti.

Genç futbolcu, 2025/26 sezonunda Liga Portugal'da Vitoria Guimaraes formasıyla 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Saviolo ayrıca ligde 1.959 dakika süre alırken, sezon boyunca 2 sarı kart gördü.

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