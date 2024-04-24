İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2024 Çarşamba / 16 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5434
  • EURO
    34,8331
  • ALTIN
    2441.89
  • BIST100
    9722.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Benfica'da başkan Rui Costa'ya tepki

Portekiz ekiplerinden Benfica'da taraftarların istenen sonuçlarının alınamamasının ardından başkan Rui Costa'yı protesto edeceği belirtildi.

24 Nisan 2024 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Benfica'da başkan Rui Costa'ya tepki
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon yaşanan başarıların aksine bu sezon hiçbir kulvarda başarı gösteremeyen Benfica'da oklar başkan Rui Costa'nın üzerine çevrildi.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Benfica taraftarları, bu sezon istenen başarıların elde edilememesi sebebiyle bir sonraki iç saha maçı olan Braga maçının 10. dakikasında başkan Rui Costa'yı protesto edecek.

Haberde, Benficalı taraftarların aynı zamanda kulübün eski futbolcusu olan başkan Rui Costa'yı istifaya davet edeceğine yer verildi.

Bu sezon Benfica; Portekiz Kupası yarı finalinde Sporting'e, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Marsilya'ya elenirken, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlamış ve ligde de bitime 4 hafta kala lider Sporting'in 7 puan gerisinde kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.