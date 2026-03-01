Benfica'da Bruma yine sakatlandı

Kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giden Bruma, bu sezon sakatlıklarıyla dikkat çekiyor. Kariyerine şu anda Portekiz'den Benfica'da devam eden Bruma, yeniden sakatlandı.

Portekizli futbolcu, temmuz ayında aşil tendonu yırtığı sakatlığı yaşamış ve yaşadığı ağır sakatlıktan sonra ocak ayında sahalara geri dönebilmişti.

A Bola'da yer alan habere göre, 31 yaşındaki futbolcu, Gil Vicente maçı öncesi cumartesi günü gerçekleştirilen idmanda yeniden sakatlandı. Kas sakatlığı yaşayan Bruma'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bruma, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 2 maçta forma bulabildi.