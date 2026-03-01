İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Benfica'da Bruma yine sakatlandı

Benfica forması giyen Bruma, idmanda yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

HABER MERKEZİ1 Mart 2026 Pazar 18:34 - Güncelleme:
Benfica'da Bruma yine sakatlandı
ABONE OL

Kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giden Bruma, bu sezon sakatlıklarıyla dikkat çekiyor. Kariyerine şu anda Portekiz'den Benfica'da devam eden Bruma, yeniden sakatlandı.

Portekizli futbolcu, temmuz ayında aşil tendonu yırtığı sakatlığı yaşamış ve yaşadığı ağır sakatlıktan sonra ocak ayında sahalara geri dönebilmişti.

A Bola'da yer alan habere göre, 31 yaşındaki futbolcu, Gil Vicente maçı öncesi cumartesi günü gerçekleştirilen idmanda yeniden sakatlandı. Kas sakatlığı yaşayan Bruma'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bruma, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 2 maçta forma bulabildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.