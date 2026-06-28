Benfica'da en güçlü aday Clement Lenglet

Benfica, savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid forması giyen Clement Lenglet kariyerine Benfica'da devam edecek.

Portekiz ekibi, sezon sonunda takımdan ayrılan Nicolas Otamendi'nin boşluğunu doldurmak için savunmaya deneyimli bir takviye yapmayı hedeflerken, Lenglet ismi ön plana çıktı.

Öte yandan Portekiz basınından A Bola da transferin şu anda en güçlü adayının Clement Lenglet olduğunu doğruladı.

31 yaşındaki Fransız savunmacı, kariyerinde sırasıyla Nancy, Sevilla, Barcelona, Tottenham, Aston Villa ve Atletico Madrid formalarını giydi. Deneyimli futbolcu böylece Benfica'nın ardından kariyerindeki yedinci kulübe imza atmış olacak.