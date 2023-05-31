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Spor

Benfica'da hedef Di Maria

Sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria için Portekiz ekibi Benfica kolları sıvadı. Portekiz temsilcisi önümüzdeki haftalarda oyuncu ile görüşme yapmayı planlıyor.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:41 - Güncelleme:
Benfica'da hedef Di Maria
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Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Portekiz ekibi Benfica, Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyor.

35 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın önümüzdeki haftalarda bir görüşme yapmayı planladığı aktarıldı.

Haberde oyuncunun önceliğinin Avrupa olduğu belirtilirken, bu teklife nasıl bir cevap vereceğinin bilinmediği ifade edildi.

Di Maria ile Galatasaray'ın da adı geçiyordu. Arjantinli, Suudi kulüplerin ilgisine rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

Daha önce de Benfica'da forma giyen 35 yaşındaki kanat, Juve ile 39 maça çıktı ve 8 gol, 7 asist yapma başarısı gösterdi.

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