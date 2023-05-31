Benfica'da hedef Di Maria

Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Portekiz ekibi Benfica, Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyor.

35 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın önümüzdeki haftalarda bir görüşme yapmayı planladığı aktarıldı.

Haberde oyuncunun önceliğinin Avrupa olduğu belirtilirken, bu teklife nasıl bir cevap vereceğinin bilinmediği ifade edildi.

Di Maria ile Galatasaray'ın da adı geçiyordu. Arjantinli, Suudi kulüplerin ilgisine rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

Daha önce de Benfica'da forma giyen 35 yaşındaki kanat, Juve ile 39 maça çıktı ve 8 gol, 7 asist yapma başarısı gösterdi.