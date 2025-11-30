Benfica'da hedef Raphael Guerreiro

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ara transfer dönemindeki hedefi ortaya çıktı.

A Bola'da yer alan habere göre, Portekiz temsilcisi, Bayern Münih'ten sol bek Raphael Guerreiro ile ilgileniyor.

Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin güvendiği isimlerden biri olan Guerreiro'nun, Benfica'da düzenli forma şansı bulma ihtimalinden etkilenebileceği belirtildi.

Ana mevkiyi sol bek olan 31 yaşındaki Guerreiro, orta sahada da forma giyebiliyor.

Bayern Münih forması altında bu sezon 13 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.