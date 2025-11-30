İSTANBUL 16°C / 9°C
30 Kasım 2025 Pazar
Spor

Benfica'da hedef Raphael Guerreiro

Teknik direktör Jose Mourinho'nun başında olduğu Portekiz ekibi Benfica, Bayern Münih forması giyen Raphael Guerreiro ile ilgileniyor.

30 Kasım 2025 Pazar 15:07
Benfica'da hedef Raphael Guerreiro
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ara transfer dönemindeki hedefi ortaya çıktı.

A Bola'da yer alan habere göre, Portekiz temsilcisi, Bayern Münih'ten sol bek Raphael Guerreiro ile ilgileniyor.

Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin güvendiği isimlerden biri olan Guerreiro'nun, Benfica'da düzenli forma şansı bulma ihtimalinden etkilenebileceği belirtildi.

Ana mevkiyi sol bek olan 31 yaşındaki Guerreiro, orta sahada da forma giyebiliyor.

Bayern Münih forması altında bu sezon 13 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

