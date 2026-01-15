Benfica'da işler kontrolden çıktı! Jose Mourinho topun ağzında

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz ekibinde beklemediği sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Son bir haftada iki kupa maçına çıkan Jose Mourinho, iki turnuvadan da elendi.

MOURINHO YİNE KONUŞTU!

Ligde lider Porto'nun 10 puan gerisine kalan Benfica, kupa umutlarını da kaybetti. Portekiz Lig Kupası'nda Braga'ya 3-1 kaybeden Benfica, Portekiz Kupası'nda da Francesco Farioli'nin başında olduğu Porto'ya 1-0'lık skorla elendi. Porto maçı sonrası Jose Mourinho'nun açıklamaları yine tepki topladı!

PORTO BİLE DAYANAMADI!

The Special One, eski takımı ve ezeli rakibi Porto'ya karşı acı bir kupa hezimeti yaşadı ve maçın ardından Porto'dan küçük bir gönderme aldı. Aynı zamanda, Mourinho'yu rol modeli olarak gören Francesco Farioli'ye övgüler yağdı.

MAÇ ÖNCESİ NE DEDİ?

Mourinho, basın toplantısında "FC Porto'yu veriler, rakamlar ve yüzdeler temelinde analiz etmek çok kolay. Bir amatör ya da futbol hakkında çok şey bildiğini sanan ama aslında bilmeyen biri bile sadece rakamlara bakmak zorunda. Ne tür bir takım olduklarını anlamak çok kolay" dedi.

PORTO'NUN CEVABI!

Porto, Mourinho'nun sözlerini tekrar hatırlatarak, 2004 yılında kulübe Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıran adama alaycı bir sosyal medya mesajı yayınladı: "FC Porto futbol kulübü. Analiz etmesi kolay, yenmesi zor."

FARIOLI'DEN JOSE CEVABI

Farioli maçtan sonra bu görüşe katılmadı. İtalyan teknik adam, Mourinho için övgü dolu sözler sarf etti: "Bunu daha önce de söyledim. Jose Mourinho, futbolu değiştirdiği için benim için bir rol model. Sadece kazandığı kupalar nedeniyle değil, oyun yaklaşımını ve metodolojisini değiştirdiği için de. Bunlar, benim neslimin Mourinho'dan öğrendiği şeyler."

"PORTO'DAN DAHA İYİYDİK!"

Öte yandan Jose Mourinho Porto mağlubiyeti sonrası şu ifadeleri kullandı; "En iyi takım kaybetti, gol atamadı, ama gol yedi. Benfica maçı baştan sona domine etti. Maçı istediğimiz gibi kontrol ettik. Duran top ile gol yedik. Porto 45 dakika boyunca kendi sahasında savunma yaptı."

MOURINHO'NUN SUYU ISINIYOR

Benfica'nın sezonu, Portekiz Kupası'ndan elenmesinin ardından sona ermiş gibi görünüyor. Kulüp, Portekiz Ligi'nde lider Porto'nun 10 puan gerisinde, iki kupadan elendi ve Şampiyonlar Ligi'nde üst tur ihtimali de çok düşük.

MOURINHO TOPUN AĞZINDA

Bu gelişmeler sonrası Portekiz basını, kısa bir süre önce Benfica'nın Jose Mourinho'nun sözleşmesini uzatmayacağını ve sezon sonunda takımın başına Ruben Amorim'i getirebileceğini iddia etti. Benfica cephesinden henüz bu iddialar için açıklama gelmedi ancak Jose Mourinho'nun sözleşmesini uzatma ihtimali giderek tehlikeye girdi.