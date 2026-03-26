Benfica'da Jose Mourinho için karar verildi

Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği konusunda karar verildi.

O Jogo'da yer alan habere göre, Benfica, 2026-2027 sezonunda da Mourinho ile yola devam etme kararı aldı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE

Benfica Başkanı Rui Costa'nın Portekizli teknik adam ile sözleşmesinde yer alan özel maddeye rağmen çalışmak istediği ifade edildi.

Mourinho'nun Benfica ile yaptığı sözleşmede her ne kadar iki tarafın da tazminatın sadece yarısını ödeyerek sözleşmeyi feshetmelerine izin veren bir madde olsa da iki tarafın da önümüzdeki sezon için birlikte çalışma kararı aldığı belirtildi.