Spor

Benfica'da Mourinho sonrasında gelecek kişi belli oldu! İşte o isim...

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho, Real Madrid ile anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adamın Estoril maçının ardından Benfica'ya veda etmesi beklenirken, Lizbon ekibinin teknik direktörlük koltuğu için Marco Silva ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2026 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da teknik direktör çalışmaları devam ediyor.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sezon başında Fenerbahçe sonrası ülkesi takımlarından Benfica'nın başına geçmiş, devamında oynattığı futbolla adeta eski günlerine götürmüştü.

Portekizli teknik adamın hem eski günlerini hatırlatması, hem de otoritesi ile; adeta kriz yaşayan Real Madrid'e dönme iddialarını gündeme getirmişti.

MOU MADRİD'E, MARCO SILVA BENFICA'YA

Portekizli haber sitesi AS'ın haberine göre; Jose Mourinho Real Madrid ile anlaşmaya vardı ve ligin son maçı olan Estroil maçı ile son kez Benfica'nın başında yer alacak.

Haberin devamında ise Lizbon yetkilileri Jose Mourinho'nun yerini Fulham'ın hocası Marco Silva ile her konuda anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam daha önce Everton, Watford ve Sporting Lisbon gibi üst düzey takımları çalıştırmıştı.

3 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

Jose Mourinho ile Florentino Perez sözlü olarak anlaşmaya vardı. İspanyol devi, Benfica'ya 3 Milyon Euro serbest kalma bedelini ödedikten sonra Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzalayacak.

