  Benfica'da Mourinho'nun yerine gelecek isim belli oldu
Spor

Benfica'da Mourinho'nun yerine gelecek isim belli oldu

Son olarak Braga'ya mağlup olan Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho için tehlike çanları çalıyor. Deneyim çalıştırıcının yerine takımın başına gelebilecek isim belli oldu.

8 Ocak 2026 Perşembe 17:45
Benfica'da Mourinho'nun yerine gelecek isim belli oldu
Son olarak Portekiz Kupası yarı finalinde Braga'ya 3-1 kaybeden Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho'nun koltuğu sallanırken, yerine gelebilecek en güçlü adayı duyurdular.

talkSPORT'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Manchester United ile yollarını ayıran Ruben Amorim, Mourinho'nun en büyük varisi olarak görülüyor.

FESİH MADDESİ DETAYI

Daha önce Fenerbahçe'de görev alan tecrübeli çalıştırıcının, önümüzdeki yaz döneminde takımdan tazminatsız bir şekilde ayrılma maddesinin bulunduğu hatırlatıldı.

Öte yandan 40 yaşındaki Ruben Amorim, futbolculuk döneminde uzun yıllar Benfica formasını terletmişti.

