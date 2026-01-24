Benfica'da Rafa Silva kararı: Mourinho açıkladı

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazar günü ligde Estrela ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Portekizli teknik adam, Beşiktaş'tan transfer edilen eski oyuncuları Rafa Silva'nın bu maçta forma giyeceğini açıkladı.

Jose Mourinho, "Rafa Silva her zaman bir kazançtır, harika bir oyuncu, çok deneyimli ve Benfica için oynamak ne demek çok iyi biliyor. Hücumdaki her pozisyonda bize çok şey katabilir. Oynamaya hazır ve pazar günü Estrela maçında oynayacak." dedi.

32 yaşındaki Rafa Silva, Benfica'ya transferinden önce Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta forma buldu ve 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.