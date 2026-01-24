İSTANBUL 12°C / 8°C
  • Spor
  Benfica'da Rafa Silva kararı: Mourinho açıkladı
Benfica'da Rafa Silva kararı: Mourinho açıkladı

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazar günü oynanacak Estrela maçı öncesi Rafa Silva'nın forma giyeceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
Benfica'da Rafa Silva kararı: Mourinho açıkladı
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazar günü ligde Estrela ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Portekizli teknik adam, Beşiktaş'tan transfer edilen eski oyuncuları Rafa Silva'nın bu maçta forma giyeceğini açıkladı.

Jose Mourinho, "Rafa Silva her zaman bir kazançtır, harika bir oyuncu, çok deneyimli ve Benfica için oynamak ne demek çok iyi biliyor. Hücumdaki her pozisyonda bize çok şey katabilir. Oynamaya hazır ve pazar günü Estrela maçında oynayacak." dedi.

32 yaşındaki Rafa Silva, Benfica'ya transferinden önce Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta forma buldu ve 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

