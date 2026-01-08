Benfica'nın Braga'ya 3-2 yenilerek kupaya veda etmesi, yönetim için sabırların tükenmesine neden oldu.

Bu gelişmenin ardından Jose Mourinho ile yolların ayrılması gündeme gelirken, teknik direktör adayları arasında kulübün eski oyuncularından Ruben Amorim ön plana çıktı.

TalkSport'ta yer alan haberde, kısa süre önce Manchester United'daki görevinden ayrılan Ruben Amorim'in Benfica teknik direktörlüğü için en güçlü isim olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Mourinho'nun sözleşmesinde bulunan özel bir madde sayesinde, yaz aylarında herhangi bir tazminat ödemeden kulüpten ayrılabileceği ifade edildi.

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Benfica formasını terleten 40 yaşındaki Amorim'in, kulüp kültürünü iyi bilmesi ve şu anda serbest durumda olması, bu ihtimali daha da kuvvetlendiriyor.

MOURINHO'DAN AMORIM AÇIKLAMASI

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Braga maçı öncesi basın toplantısında, Manchester United'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Ruben Amorim ile ilgili gelen soruya yanıt vermişti.

Mourinho, "Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı. Onun yaşadığı durumu anlıyor musunuz? Bu ayrılık, Portekiz'deki teknik direktörler için bir baskı mı?" sorusuna karşılık şu ifadeleri kullanmıştı:

"Portekiz'deki teknik direktörler üzerinde neden baskı olduğunu anlamıyorum. Her teknik direktör, kendi adına cevap verecektir. Manchester United'daki kariyerimi iyi biliyorum ve ayrılmamın nedenini de iyi biliyorum. Her zaman yaptığım veya yapmaya çalıştığım gibi, bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapatırım. Ya da onlar bana kapatır... Sonra yorum yapmam, dışarıdan olanları fazla analiz etmem. Hikaye orada kaldı, rakamlar orada ve kazandığım üç madalya evimde.

Ruben'e ne olduğu, sadece onun analiz edeceği bir şey. Onu tanıdığım kadarıyla, bunu yapacağına inanıyorum. Bunu sizinle paylaşıp durum hakkındaki görüşünü açıklayacak mı, bunu bilmiyorum."