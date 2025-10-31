Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüpteki son durum ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, kulüpte yaşanacak başkanlık seçimi için de konuştu.

BENFICA'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ

Benfica'da Rui Costa ile Noronha Lopes arasında başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından Noronha Lopes, göreve gelmesi durumdan sportif direktör olarak Pedro Ferreira ile çalışacağını açıkladı.

Mourinho, Guimaraes maçı öncesi gelen, "Fereira ile çalışmaya hazır mısınız?" sorusunun ardından, "Başkan adayları arasındaki tartışmayı izlediğimi söyledim ancak herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Bu soruyu seçimlerden sonraki pazartesi günü sorarsanız, sorun olmadan cevaplarım ama şu anda cevaplayamam. Bu tartışma ve başkan adaylarının diğer tartışma ile ilgili tek söyleyebileceğim şey, bana gösterdikleri saygı ve hakkımda söyledikleri sözler için teşekkür etmek, bu çok hoş. Benfica'ya oy verdim ve pazartesi günü varsayımsal durumlar hakkında konuşmak yerine gerçek durumlar hakkında konuşabiliriz." dedi.

TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Portekizli teknik adam, bu cevabının ardından gelen, "Mario Branco ile olan ilişkinizi göz önüne alırsak, Pedro Fereira'nın gelişi sizin için bir sorun olabilir mi? Her türlü durumda Benfica'nın teknik direktörü olmaya devam edecek misiniz?" sorusunun ardından, "Varsayımsal durumları tartışmaya gerek yok. Pazartesi günü gerçeklere ilişkin cevap vereceğim. Şu anda herkesin saygısını hak ettiğimi düşünmüyorum ve saygı görmemin nedeni de tam olarak onlara saygı duymamdır." sözlerini sarf etti.