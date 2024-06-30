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Spor

Benfica'dan, Beşiktaş'a Cabral müjdesi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, santrfor için belirlenen aday Arthur Cabral'dan oyuncunun kulübü Benfica'dan iyi bir haber geldi.

30 Haziran 2024 Pazar 15:02 - Güncelleme:
Benfica'dan, Beşiktaş'a Cabral müjdesi!
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Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 26 yaşındaki Brezilyalı golcü Arthur Cabral için Benfica cephesinden siyah beyazlılara olumlu haberler geldi.

BENFICA 15 MİLYON EURO İSTEDİ

A Bola'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Benficalı golcüyle ilgilenmeye başladı. Portekiz ekibi, Brezilyalı golcüyü satabileceklerini iletti. Pazarlık masasına 15 milyon euro ile oturan Benfica, bu rakamı düşürebileceğinin sinyallerini verdi.

RUI COSTA: "SENİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Arthur Cabral, Benfica yönetimine takımdan ayrılmak istemediğin iletse de kulüp başkanı Rui Costa, gelecek sezon 5 forvetleri olacağını ve kendisini düşünmediklerini belirtti.

TALİPLERİ ÇOK

Arthur Cabral ile ilgilenen Beşiktaş dışında Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya ve Brezilya'dan da kulüplerin olduğunu, şu ana kadar gelen tekliflerin kiralama ya da satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri olduğunun altı çizildi.

BENFICA 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

PSG'ye 65 milyon euro karşılığında satılan Gonçalo Ramos'un yerine 20 milyon euro karşılığında 2023 yazında transfer edilen Arthur Cabral, 43 maçta 1962 dakika süre aldı ve 11 gol atıp 3 asist yaptı.

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