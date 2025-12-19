İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Benfica'dan Beşiktaş'a veto! Rafa Silva planı ortaya çıktı

Beşiktaş'ın, Rafa Silva'nın ayrılığı için sunduğu 15 milyon euroluk bonservis ya da Orkun Kökçü'nün iki taksidini silme formülü Benfica tarafından kabul edilmedi. Portekiz ekibi, pazarlıkta geri adım atmazken transfer için acele edilmeyeceği belirtildi.

19 Aralık 2025 Cuma 12:00
Beşiktaş'ın Rafa Silva için 15 milyon Euro veya Orkun Kökçü'nün iki transfer taksidini silme planı, Benfica tarafından reddedildi.

"GERÇEKÇİ DEĞİL, ACELE ETMEYECEKLER"

Portekiz'den Record'un haberine göre; Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş'ın istediği 15 milyon Euro'nun gerçekçi bir bonservis talebi olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Eski oyuncusu için acele etmeyecek olan Benfica, gerekirse transferin son anına kadar beklemede kalacak.

Record'daki haberin detayında; Benfica idarecilerinde, Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaların Rafa'yı baskı altına almak ve menajerleri sindirmek amacıyla yapıldığına dair bir inancın olduğunun altı çizildi.

2 TAKSİT SİLME TEKLİFİNE SOĞUKLAR

Bir başka Portekiz kaynağında ise Benfica'nın Orkun Kökçü'nün iki transfer taksidini yani 10 milyon Euro'luk bir karşılığı silmesi karşılığında Rafa transferine de soğuk baktığı belirtildi.

Portekiz devinin başkanı Rui Costa'nın Orkun'dan gelecek para ile Rafa Silva transferini ayrı ayrı değerlendirdiği, Serdal Adalı'dan gelecek böyle bir resmi teklifi de kabul etmeyeceği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ BEDELSİZ ALDI

32 yaşındaki Rafa Silva, 2024 yazında 8 yıl oynadığı Benfica'dan ayrılarak bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu. Rafa, Beşiktaş formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 23 gol atıp 16 asist yaptı.

