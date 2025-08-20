İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Benfica'dan dikkat çeken hareket! Peş peşe Kerem Aktürkoğlu paylaşımları

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Benfica dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Portekiz ekibi sosyal medya hesabından sarı lacivertlilere transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nu ve formasını paylaştı. İşte detaylar...

20 Ağustos 2025 Çarşamba 21:31
Benfica'dan dikkat çeken hareket! Peş peşe Kerem Aktürkoğlu paylaşımları
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Benfica'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ilk 11'inde yer aldı. Sarı lacivertlilerle transfer görüşmelerini sürdüren Kerem'in, Fenerbahçe'ye karşı maça ilk 11'de başlaması taraftarlar tarafından büyük tepki çekerken, Benfica cephesinden de tepkileri ateşleyecek bir paylaşım geldi.

BENFICA'DAN KEREM PAYLAŞIMI

Benfica, Fenerbahçe karşılaşması öncesi mücadelenin ilk 11'ini içeren bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Kerem Aktürkoğlu görselinin kullanılması, dikkat çeken bir başka hamle oldu.

Fenerbahçe taraftarları Kerem ile birlikte Benfica'nın bu paylaşımına da tepki gösterirken, Portekiz kulübü bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdı. Kısa bir sürenin ardından ise aynı paylaşım yeniden yapıldı.

Ayrıca Benfica resmi sosyal medya hesabı, maç öncesinde Kerem'in formasının yer aldığı bir paylaşım da yaptı.

PORTEKİZ BASININDAN FLAŞ İDDİA

Öte yandan aynı esnada Portekiz basını da Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş bir iddiada bulundu. Portekiz basınında son dakika bilgisi olarak verilen haberde, Fenerbahçe ile Benfica arasındaki görüşmelerin durduğu ifade edildi.

Benfica'ya gerekli banka teminatları sağlanmadığı için görüşmelerin tıkandığı bilgisi paylaşıldı.

