25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1392
  • 6,8382
  • 252.665
  • 84.376
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferde yeşil ışık!

Benfica'nın 30 yaşındaki Sırp önliberosu Ljubomir Fejsa'yı Fenerbahçe'ye satma konusunda istekli olduğu ifade edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer etmek istediği öne sürülen Ljubomir Fejsa ile ilgili yeni detaylar Portekiz basınında yer aldı.

O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica'nın Andreas Samaris ile yeniden anlaşması ve altyapıdan gelen Florentino Luis'e daha fazla şans verilmek istendiği için Fejsa'nın satışına onay verildiği kaydedildi. Ayrıca, son dönemde sakatlıkları nedeniyle ligde 16 maç kaçıran ve performansı düşen Fejsa'nın gözden düştüğü bilgisi de verildi.

YILLIK KONTRATI BENFICA'YA FAZLA GELİYOR

Yıllık 3 milyon euro net ücret alan Ljubomir Fejsa'nın ücretinin Benfica'ya fazla geldiği ve iki yıllık daha kontratının olduğu hatırlatılırken, bu nedenle Fenerbahçe'ye transferine de sıcak bakıldığı vurgulandı.

SAMARIS'TEN SONRA İKİNCİ PLANA DÜŞTÜ

2013/14 yazında Olympiakos'tan 4.5 milyon euro bonservis ücretiyle Benfica'ya geçen Ljubomir Fejsa, hem Jorge Jesus hem de Rui Vitoria dönemlerinde ilk 11'in değişmez ismi olmuş ancak Andreas Samaris'in yükselen formu ve yaşadığı sakatlıklar sonrası ikinci plana atılmıştı.

Ön libero mevkisinden görev alan Fejsa, Benfica formasıyla çıktığı 164 maçta yalnızca 2 gol atabildi.

(Sporx)

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili Bahçeli'den açıklama

YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili Bahçeli'den açıklama

Uçurumdan yuvarlanan gazeteciden acı haber

Uçurumdan yuvarlanan gazeteciden acı haber

Yüzünü gösterdi! Raylara temas etmeden 600 km hızla gidecek

Yüzünü gösterdi! Raylara temas etmeden 600 km hızla gidecek

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

O teröristin ilk fotoğrafı ortaya çıktı

O teröristin ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Bölgeyi karıştıracak iddia: Pentagon planını Beyaz Saray'a sundu

Bölgeyi karıştıracak iddia: Pentagon planını Beyaz Saray'a sundu

Bahçeli'den Tunceli Belediye Meclisi'nin Dersim kararına tepki

Bahçeli'den Tunceli Belediye Meclisi'nin Dersim kararına tepki

Başkan Erdoğan: Fuat Sezgin hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi...

Başkan Erdoğan: Fuat Sezgin hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi...
 

POPÜLER HABERLER

´´Alka´´ başarıyla imha etti

´´Alka´´ başarıyla imha etti

'Erciyes-2019 Tatbikatı' nefes kesti!

'Erciyes-2019 Tatbikatı' nefes kesti!

'Yarasa komandolar' hünerlerini sergiledi

'Yarasa komandolar' hünerlerini sergiledi

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA