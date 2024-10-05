İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2024 Cumartesi / 2 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Spor

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için çıkan Manchester United haberi için konuştu.

5 Ekim 2024 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması
ABONE OL

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MANCHESTER UNITED AÇIKLAMASI

Lage, milli futbolcu için çıkan Manchester United haberlerini değerlendirirken, "Şimdiden mi? Günümüzde işler bu kadar hızlı gelişirken, iyi olanlar kazananlar ve son golleri atanlar oluyor. En önemli şeyin Benfica olduğunun farkına varmalıyız. Kerem'in ana hedefi Benfica'da harika bir kariyere sahip olmak. Gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olabilmek." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Atletico Madrid maçında sıkıntı yaşaması ve oyundan çıkmasının ardından Nacional maçında oynayıp oynamayacağına değinen Portekizli teknik adam, milli futbolcunun durumunun iyi olduğunu ve cumartesi günü antrenmanda yer aldığını söyledi.

PAZAR GÜNÜ OYNAYACAK MI?

Lage, "Oyundaki rolü yüksek yoğunluklu, uzun mesafeli koşular yapmasını gerektiriyordu ve bunu yaptı. O anda bunları yapmak için sahaya başka bir oyuncu girdi. Bugün (cumartesi) antrenmana çıktı ve kendisini iyi hissediyor. Nacional karşısında yapmak istediklerimize göre en iyi 11'e karar vereceğiz. Karar vermek için hala bugün ve pazar var." ifadelerini kullandı.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica forması altında 5 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.