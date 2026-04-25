Spor

Benfica'dan Moreirense karşısında gövde gösterisi

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında evinde Moreirense'yi 4-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 23:16
Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica ile Moreirense karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 4-1'lik skorla kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Leandro Barreira, 29. dakikada Richard Rios, 89 ve 90+2. dakikalarda Franjo Ivanovic kaydetti.

Moreirense'nin tek golü 26. dakikada Travassos kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan Benfica, bitime 3 hafta kala puanını 75'e yükseltti ve lider Porto ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 4 puana indirdi. Moreirense ise 39 puanda kaldı.

Benfica, gelecek hafta Famalicao deplasmanına gidecek. Moreirense ise evinde Estrela'yı ağırlayacak.

  • benfica
  • moreirense
  • portekiz süper ligi

