30 Kasım 2025 Pazar
Spor

Benfica'dan Rafa Silva açıklaması! ''Beşiktaş'ın oyuncusu''

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız Rafa Silva'nın adı Belçika ekibi Club Brugge ve ülkesinden Sporting ile Benfica ile anılıyordu. Benfica Başkanı Rui Cost konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

30 Kasım 2025 Pazar 08:58
Benfica'dan Rafa Silva açıklaması! ''Beşiktaş'ın oyuncusu''
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın adı, birçok Avrupa takımıyla anılıyor. Belçika ekibi Club Brugge ve Portekiz'den Sporting ile Benfica'nın, yıldız oyuncuyla ilgilendiği yazılmıştı. Portekiz basınında çıkan haberlerde de Benfica'nın da eski oyuncusu Rafa'nın geri dönüşü için kapıyı tamamen kapatmadığı belirtilmişti. Benfica Başkanı Rui Costa, Portekiz Ligi'nin 12. haftasında oynanan Nacional deplasmanı öncesinde bu konuya açıklık getirdi. Başkan Costa, "Rafa Silva Beşiktaş'ın oyuncusu, Benfica'nın değil. O yüzden yorum yapmanın anlamı yok. Noel hediyesi istiyorsunuz. Mevcut kadrodaki oyuncularımız 2025 takvim yılı sonuna kadar her maçı kazanma misyonuna sahip. Hediye bu olur" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Siyah-Beyazlılar, Rafa'nın kesinlikle bonservissiz olarak takımdan ayrılmasına izin vermiyor. Beşiktaş'ta beklenti en az 15 milyon euro. Rafa bu sezon 16 maçta 5 gol ve 3 asist yaptı.

