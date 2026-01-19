İSTANBUL 5°C / 1°C
  Benfica'dan Rafa Silva için resmi açıklama
Spor

Benfica'dan Rafa Silva için resmi açıklama

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız Rafa Silva için Benfica Başkanı Rui Costa'dan açıklama geldi. Rui Costa, Rafa sorusuna 'Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 11:48 - Güncelleme:
Benfica'dan Rafa Silva için resmi açıklama
Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki ilişki yılan hikayesine dönerken, siyah beyazlılarda kasım ayından bu yana forma giymeyen ve takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun durumu netleşmeye başladı.

32 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili bir açıklama da Benfica cephesinden geldi. Kırmızı beyazlı kulübün geçtiğimiz cumartesi gecesi Rio Ave'yi deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından Benfica Başkanı Rui Costa kısa bir açıklama yaptı.

RUI COSTA'DAN AÇIKLAMA

Müsabaka sonrası taraftarlarla kısa bir süre sohbet eden ve imza dağıtan Rui Costa'ya, Rafa Silva soruldu. Portekiz kanalı CMTV'nin haberine göre; "Rafa Silva'ya güveniyor musunuz?" sorusu üzerine Costa "Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum" dedi.

Haberde, Benfica'nın tecrübeli oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve eski futbolcusunu geri almak için acele ettiği de belirtildi.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Portekizli futbolcuyu Benfica'nın istediğini belirtmiş ve "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik, o çizgiye inilirse Rafa gider" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

