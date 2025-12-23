İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Benfica'dan Sidny Cabral hamlesi

Jose Mourinho'nun başında olduğu Benfica, 23 yaşındaki genç futbolcu Sidny Cabral için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ23 Aralık 2025 Salı 15:14 - Güncelleme:
Benfica'dan Sidny Cabral hamlesi
Jose Mourinho'nun takımı Benfica, Estrela forması giyen sağ bek Sidny Cabral için harekete geçiyor.

A Bola'da yer alan habere göre, Benfica, 23 yaşındaki futbolcunun transferi yeniden görüşmelere başlayacak.

ESTRELA'NIN BEKLENTİSİ

Estrela'nın, Cabral için beklentisinin 6 milyon euro olduğu belirtildi.

Estrela'nın transfer için para+takas seçeneğine de sıcak baktığı ancak ortada henüz Benfica'dan bir oyuncu ismi olmadığı yazıldı. Kulübün ayrıca, yapılacak anlaşmaya 23 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından pay maddesi de eklemek istediği belirtildi.

TRANSFER İÇİN KARARI

Portekiz'den Record, geçtiğimiz günlerde Cabral'ın, Türkiye'den daha cazip maaş teklifleri almasına rağmen Benfica'ya gitmek istediğini duyurmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Estrela'da bu sezon 16 maçta süre bulan 23 yaşındaki sağ bek 5 gol attı ve 3 asist yaptı

