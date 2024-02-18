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Spor

Benfica'dan Vizela ağlarına yarım düzine gol!

Benfica, Portekiz Premier Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Vizela'yı 6-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

18 Şubat 2024 Pazar 23:41 - Güncelleme:
Benfica'dan Vizela ağlarına yarım düzine gol!
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Portekiz Premier Lig 22. hafta maçında Benfica ile Vizela karşılaştı. Karşılaşmayı ilk yarıda 5 gol bulan Benfica 6-1 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 45+1. dakikada David Neres, 25. dakikada Nicolas Otamendi, 30. dakikada Tiago Gouveia, 45+4'te Rafa Silva ve 88. dakikada Marcos Leonardo kaydetti.

Vizela'nın tek golü 48. dakikada Samuel Essende'den geldi. Essende, karşılaşmanın 71. dakikasında penaltı atışından da yararlanamadı.

Bu skorla birlikte puanını 55 yapan Benfica liderliğini sürdürdü. Vizela ise 16 puanda kalarak son sıradan kurtulamadı.

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