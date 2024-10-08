Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun ardından bu kez Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için harekete geçiyor.

HEDEF İSMAİL YÜKSEK

Portekiz basınından Correiro da Manha'da yer alan habere göre, Benfica'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve hedefinin Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi.

LAGE İSTİYOR

Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage ve teknik heyetin, İsmail Yüksek'in transferini milli futbolcunun nitelikleri nedeniyle istediği belirtildi.

BENFICA'NIN ORTA SAHA PLANI

Benfica'nın orta sahasında Florentino Luis'in özelliklerinde bir başka isim olmadığı, Portekiz ekibinde yönetimin teknik direktör Bruno Lage'nin transfer isteğini karşılamak istediği ve orta saha takviyesi konusunda 10 milyon euro'ya kadar çıkabileceği vurgulandı.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 91 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.