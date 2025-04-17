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Spor

Benfica'dan Yunus Akgün planı! Portekiz basını duyurdu

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren Yunus Akgün için Portekiz basınından çarpıcı bir haber geldi. Buna göre Benfica'nın, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için 11 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
Benfica'dan Yunus Akgün planı! Portekiz basını duyurdu
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Galatasaray forması giyen Yunus Akgün ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Portekiz basınından Correio da Manha'da yer alan habere göre, Benfica, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

11 MİLYON EURO

Benfica'nın, Yunus'un Galatasaray ile sözleşmesinde yer alan 11 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray ise sözleşmesi 2026 yılında bitecek başarılı futbolcu ile kısa zaman içinde yeni sözleşme imzalamak ve yeni sözleşmede serbest kalma bedelini devre dışı bırakmak istiyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'da bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Yunus Akgün, 12 gol attı 9 asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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