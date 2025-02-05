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Spor

Benfica'nın Bruma transferi sonrası Kerem Aktürkoğlu dikkat çeken iddia

Ara transfer döneminde Bruma'yı renklerine bağlayan Benfica'da milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 17:11 - Güncelleme:
Benfica'nın Bruma transferi sonrası Kerem Aktürkoğlu dikkat çeken iddia
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Benfica ara transfer döneminde Braga'dan Bruma'yı renklerine bağladı.

Portekiz ekibinde aynı bölgede Kerem Aktürkoğlu ve Schjelderup da bulunuyor.

CMTV yorumcusu Fernando Mendes, Bruma'nın Kerem Aktürkoğlu ve Schjelderup'tan daha formda ve iyi bir futbolcu olduğunu savundu.

Mendes yaptığı değerlendirmede, Bruma'nın istikrarlı performansına dikkat çekti ve Kerem Aktürkoğlu ile Schjelderup'u kulübeye gönderebileceğini belirtti.

Sezona fırtına gibi başlayan Kerem Aktürkoğlu son haftalarda skor üretmekte zorlanıyor. Milli futbolcu, Benfica formasıyla 29 maça çıktı.

Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

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