İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4259
  • EURO
    52,0607
  • ALTIN
    7704.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Benfica'nın hamlesi Pep Guardiola'yı şaşırttı
Spor

Benfica'nın hamlesi Pep Guardiola'yı şaşırttı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola Benfica'nın Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldiği maç hakkında konuştu. İspanyol çalıştırıcı, kaleci Trubin'in son dakikalarda ileri çıkmasına şaşırdığını ancak bu hamlenin doğru bir strateji olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
Benfica'nın hamlesi Pep Guardiola'yı şaşırttı
ABONE OL

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldiği gecenin ardından Jose Mourinho'ya özel bir mesaj gönderdi. İspanyol teknik adam, maçın son anlarında Benfica kalecisi Trubin'in rakip ceza sahasına çıkmasıyla büyük şaşkınlık yaşadığını itiraf etti.

"NEDEN KALESİNDEN ÇIKIYOR DEDİK"

Guardiola, Real Madrid – Benfica maçının son dakikalarını takip ettiklerini belirterek, "Benfica'nın tur için mutlaka bir gol daha atması gerektiğini bilmiyorduk. Trubin'i ceza sahasına çıkarken görünce, 'Neden çıkıyor? Yerinde kalsın, Real Madrid kontra atakla gol atarsa biz doğrudan turu kaçırırız' diye düşündük" dedi.

Ancak sonucun hem Benfica hem de Manchester City adına olumlu bittiğini vurgulayan Guardiola, Mourinho'nun hamlesini övdü:

"Ama sonuçta Jose'ninki iyi bir stratejiydi, değil mi? Dördüncü golü buldular..."

Benfica, Real Madrid karşısında 3-2 önde olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için bir gole daha ihtiyaç duyuyordu. Maçın son anlarında ileri çıkan Trubin, duran topta kafayla ağları sarsarak skoru 4-2'ye getirdi ve Portekiz ekibini play-off turuna taşıdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.