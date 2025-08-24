Portekiz Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında Benfica, kendi evinde ağırladığı Tondela'yı 3-0 mağlup etti.

Adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, yedek soyunduğu maçın 67. dakikasında oyuna girdi.

Maçta oldukça sinirli olduğu belirtilen Kerem Aktürkoğlu için, maçın ardından Portekiz basını dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bu konuda hakkında ise Benfica'dan cevap gecikmedi. Portekiz ekibi, TSİ 02.53'de 27 yaşındaki futbolcunun maça girerken gülümsediği anları sosyal medyada "Aktürkoğlu çok sinirliydi" başlığıyla paylaştı.

Benfica'nın bu paylaşımı sonrasında bir taraftarın yaptığı "Utanç verici, admin 14 yaşında mı?" yorumu dikkat çekti.