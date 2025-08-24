İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu paylaşımı tepki topladı! ''Utanç verici''
Spor

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu paylaşımı tepki topladı! ''Utanç verici''

Benfica-Tondela maçında oyuna sonradan giren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan iddialara Portekiz ekibi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi. Portekiz kulübünün paylaşımdaki ifadeler taraftarlardan tepki topladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 10:55 - Güncelleme:
Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu paylaşımı tepki topladı! ''Utanç verici''
ABONE OL

Portekiz Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında Benfica, kendi evinde ağırladığı Tondela'yı 3-0 mağlup etti.

Adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, yedek soyunduğu maçın 67. dakikasında oyuna girdi.

Maçta oldukça sinirli olduğu belirtilen Kerem Aktürkoğlu için, maçın ardından Portekiz basını dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bu konuda hakkında ise Benfica'dan cevap gecikmedi. Portekiz ekibi, TSİ 02.53'de 27 yaşındaki futbolcunun maça girerken gülümsediği anları sosyal medyada "Aktürkoğlu çok sinirliydi" başlığıyla paylaştı.

Benfica'nın bu paylaşımı sonrasında bir taraftarın yaptığı "Utanç verici, admin 14 yaşında mı?" yorumu dikkat çekti.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.