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Spor

Benfica'nın yeni teknik direktörü Nelson Verissimo

Portekiz Ligi'de üst üste puan kayıpları yaşayan Benfica'da, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevine Nelson Verissimo getirildi.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:15
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Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Nelson Verissimo ile anlaştı.

Benfica Kulübü, 43 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Verissimo'nun 2019-2020 sezonu sonuna kadar takımın başında kalacağını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet alabilen Benfica, teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı. Benfica, hafta sonu Lage'nin yardımcılarından Verissimo'nun yönetiminde çıktığı maçta Boavista'yı sahasında 3-1 mağlup etmişti.

Ligde son 4 haftaya girilirken 67 puana sahip Benfica, lider Porto'nun 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

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