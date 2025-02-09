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Spor

Benfica'ya 45 dakika yetti

Portekiz Ligi'nin 21. haftasında Benfica, sahasında Moreirense ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçta kazanan 3-2'lik skorla Benfica oldu. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 70, Orkun 90 dakika sahada kaldı.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 00:04 - Güncelleme:
Benfica'ya 45 dakika yetti
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Portekiz Ligi'nin 21. haftasında Benfica, sahasında Moreirense ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçta kazanan 3-2'lik skorla Benfica oldu.

Benfica, Vangelis Pavlidis'in 7. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Pavlidis, 15. dakikada durumu 2-0 yaptı. Moreirense'de Bernardo Martins, 19. dakikada durumu 2-1 yaptı. Benfica, Nicolas Otamendi'nin 42. dakikada attığı golle soyunma odasına 3-1'lik skorla gitti. Benfica'da üçüncü golde asisti yapan isim milli futbolcu Orkun Kökçü oldu.

Moreirense, Ivo Rodrigues'in 85'te attığı golle durumu 3-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Benfica, sahasında Moreirense'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 70, Orkun 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Benfica, 47 puana yükseldi. Moreirense, 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Santa Clara deplasmanına gidecek. Moreirense, sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak.

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