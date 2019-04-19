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Benfica'ya Almanya'da büyük şok!

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Benfica’yı konuk etti

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Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 4-2’nin rövanşında konuk ettiği Benfica’yı 2-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Kostic ve Rode kaydetti.

Favorilerden Benfica bu skorla turnuvaya veda ederken, Eintracht Frankfurt’un yarı finaldeki rakibi ise Chelsea oldu.

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