  • Benfica'yı reddetti! Takımın yeni teknik direktörü Ruben Amorim oldu
Benfica'yı reddetti! Takımın yeni teknik direktörü Ruben Amorim oldu

Manchester United'dan ayrılan Ruben Amorim'in yeni adresi netleşiyor... Birçok kulübün radarında olan Portekizli çalıştırıcı, sürpriz bir ekibe imza atmaya hazırlanıyor. Benfica'yı reddederek yurt dışında çalışmak isteyen Ruben Amorim'in yeni adresini duyurdular. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ23 Mayıs 2026 Cumartesi 10:53
İngiliz devi Manchester United'da tutunamayan Ruben Amorim, Kırmızı-Şeytanlar'dan ayrılmasının ardından sürpriz bir ekibe imza atmaya hazırlanıyor.

Benfica yönetimi, Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Portekizli çalıştırıcı ile temasa geçmişti fakat genç teknik direktörün kariyerin yurt dışında devam etmek istediği aktarıldı.

RUBEN AMORIM'E SÜRPRİZ TALİP

Benfica'yı reddeden Ruben Amorim, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. İsmi Beşiktaş ile de anılan 41 yaşındaki antrenör, kariyerini Almanya'da sürdürecek.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, yeni sezon için Ruben Amorim'i takımın başına geçirmeye hazırlanıyor.

Alman ekibinin, Portekizli çalıştırıcı ile prensipte anlaşma sağladığı aktarıldı.

Amorim, Manchester United'da yaşadığı düşüşün ardından itibarını yeniden kazanmak umuduyla Eintracht Frankfurt'un başında sahalara geri dönecek.

63 MAÇTA 1.43 PUAN ORTALAMASI YAKALADI!

Kırmızı-Şeytanlar'ın başında 63 maça çıkan Portekizli hoca, 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşayarak 1.43 puan ortalaması yakaladı.

