Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, Hylo Açık'ta 3. oldu

Bengisu ile Nazlıcan, Saarbrücken kentinde düzenlenen, Dünya Badminton Federasyonu (BWF) Turu takvimindeki toplam 475 bin dolar ödüllü organizasyona katıldı.

Çift kadınların 8 numaralı seribaşları Bengisu ile Nazlıcan, İngiltere'den Abbygael Harris-Lizzie Tolman, Kanada'dan Catherine Choi-Crystal Lai ve Malezya'dan Go Pei Kee-Teoh Mei Xing (4 numaralı seribaşı) ikilisini geçerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Tayvanlı Hsu Yin-Hui ile Lin Jhih-Yun'un (2) karşısına çıkan Bengisu-Nazlıcan çifti, maçı 26-28 ve 15-21'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı 3. tamamladı.

Tek kadınlarda mücadele eden bir diğer milli sporcu Neslihan Arın ise çeyrek finalde Danimarkalı Mia Blichfeldt'e (2) 2-1 yenilerek elendi.