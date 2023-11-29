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Spor

Benhur Keser: Başakşehir maçında 3 puan almak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un hücum oyuncularından Benhur Keser, 15. haftada oynayacakları Başakşehir maçını ve takımının ligdeki durumunu değerlendirdi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
Benhur Keser: Başakşehir maçında 3 puan almak istiyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un hücum oyuncusu Benhur Keser, hücum hattında daha üretken olmak zorunda olduklarını söyledi.

Benhur Keser, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde geçen hafta Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçta iyi oynadıklarını ama maçın son bölümlerinde rakibin daha etkili olduğunu belirtti.

Zor deplasmandan alınan bir puanın iyi olduğuna değinen Benhur, bunun da moral olarak gelecek maçlara daha iyi hazırlanmalarını sağlayacağını kaydetti.

Hafta sonu RAMS Başakşehir ile zor bir maça çıkacaklarına dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, "Ligde sıralamaya çok dikkat etmeden maçlara hazırlanıyoruz. Çünkü zor bir lig. Hangi takımın hangi takımı yeneceği belli olmuyor. Bu maça da final maçı diye hazırlanıp en iyisini sahaya koymak istiyoruz, koymak zorundayız. Çünkü evimizde oynuyoruz. Evimizde her zaman baskılı, coşkulu bir spor seyrettirmek istiyoruz." dedi.

Benhur Keser, teknik ve taktik anlamda bu haftayı iyi geçirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Teknik, taktik anlamında hocalarımız bizi sahaya hazırlayacaklar. Biz de bunu önümüzdeki Başakşehir maçına yansıtıp üç puanla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligde gol yollarında henüz istenilen seviyede olmadıklarını anlatan Benhur, şu değerlendirmede bulundu:

"Hocamız forma şansı verdiğinde sahaya çıkan bütün oyuncular elinden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyor. Kendi adıma da hocam forma şansı verdiğimde en iyisini yapmak istiyorum. Tabii gol atmak, gol attırmak hücum oyuncularının özel prensipleri ve temelleri, bizim açımızdan önem taşıyor. Ön bölgede, hücum bölgesinde daha yaratıcı olmalıyız, başta kendim olmak üzere. Hücumda daha çok fazla üretken olmalıyız. Ofans bölgesinde daha çok pozisyona girmeliyiz. Bunun için çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bunların da meyvesini alırız."

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Rize temsilcisi, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü.

Yeşil-mavili oyuncular, pas ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. İlk yarım saatin ardından basına kapalı devam eden çalışma, taktik ağırlıklı maçla sona erdi.

Mithat Pala ve Emirhan Topçu sarı kart cezası nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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