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Spor

Benhur Keser'den Çaykur Rizespor'a kötü haber

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen ve Fenerbahçe maçında sakatlanan Benhur Keser, yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

IHA20 Şubat 2024 Salı 17:46 - Güncelleme:
Benhur Keser'den Çaykur Rizespor'a kötü haber
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Çaykur Rizespor'un 27 yaşındaki futbolcusu Benhur Keser, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 26. haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaştı. Karşılaşma oynandığı esnada Benhur Keser, sakatlığı nedeniyle kendini yere bıraktı. Keser, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyundan alındı. Keser'in sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "17.02.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Benhur Keser'in yapılan muayene ve detaylı tetkikleri sonucunda Hamstring (uyluk arka adele) grubu semimembranous kasında izole musculotendinous junction ( kas tendon kavşağı) total'e yakın rüptür tespit edilmiştir. Yapılan çoklu konsültasyonlar sonrasında ameliyat açısından planlama yapılmıştır. Tahmini geri dönüşü 2-4 ay olarak öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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