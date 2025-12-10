İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

''Beni birkaç ay daha izleyeceksiniz'' Mauro Icardi ayrılığını bizzat kendi açıkladı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli santrfor, 'Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz.' ifadelerini kullandı.

10 Aralık 2025 Çarşamba 22:15
''Beni birkaç ay daha izleyeceksiniz'' Mauro Icardi ayrılığını bizzat kendi açıkladı!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Deneyimli santrfor açıklamasında sözleşmesinin bitiminde gideceğini aktardı.

İşte Mauro Icardi'nin açıklaması

"Adımın iyi sattığını ve bazı Türk "gazetecilerin" kulüpten beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum...

Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar. Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz? Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum.

Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum.

Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."

