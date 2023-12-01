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Spor

''Beni çağırırlarsa çok mutlu olurum'' Quaresma'dan Adalı ve Arat'a mesaj

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Ricardo Quaresma dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, seçilen başkanın kulüpte görev alması için kendisini çağırdığı takdirde çok mutlu olacağını söyledi.

1 Aralık 2023 Cuma 18:17 - Güncelleme:
''Beni çağırırlarsa çok mutlu olurum'' Quaresma'dan Adalı ve Arat'a mesaj
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Beşiktaş'ın eski yıldız oyuncularından Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimi ve kendisine teklif gelmesi halinde ne yapacağına dair açıklamalarda bulundu.

Başkan adayı Serdal Adalı hakkında konuşan Ricardo Quaresma, "Bildiğiniz gibi Serdal Adalı ile çok yakınız, Beşiktaş'a geliş sürecimde yakın ilişkiler kurduk. 2010 yılında takıma katılmamda büyük bir çabası vardı. Bu yüzden ona karşı büyük bir sevgim var. Ona bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın başkan olması halinde sevineceğini söyleyen Ricardo Quaresma, "Eğer Serdal Adalı seçilirse çok sevinirim. Ondan veya diğer başkandan teklif gelmesi durumunda elbette çok mutlu olurum. Böyle bir teklifi ciddi olarak değerlendiririm." dedi ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Her zaman dediğim gibi orası benim yuvam orayı çok sevdiğimi biliyorsunuz. Orada geçirdiğim güzel günleri ve taraftarların bana karşı sevgisini düşündüğüm zaman ister Serdal Bey olsun ister diğer başkan adayı olsun her ikisinin de kulübü hak ettiği yerlere taşıyacağını biliyorum. Kulüp şampiyonluklar kazanmayı hak ediyor. Eğer beni göreve layık görüp Beşiktaş adına çalışmam için çağırırlarsa çok mutlu olurum. Elbette böyle bir teklifi değerlendiririm. Bir şekilde tekrardan Beşiktaş'a dönmek istiyorum. kulübün hak ettiği yerlere gelmesini istiyorum."

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