KANARYA’NIN Danimarkalı stoperi Zanka, “Vatan Size Minnetar” yazan tişörtü giydiği için yapılan eleştiriler için ülke basınına açıklamalarda bulundu. Zanka şöyle konuştu: “Tercümana anlamını sordum. Bana Türk askerine verilen bir destek mesajı olduğunu söyledi. Isınmaya 45 dakika vardı ve karar vermek kolay değildi. Benim yerimde olsaydınız siz ne yapardınız? Yerinde oturarak başkalarının hayatı üzerine yorum yapmak çok kolaydır. Mantık yerine kişisel hisler öne çıkıyor. Düzgün eleştirilerin hiçbiri beni yaralamadı. Bu konuda paranın rolü yok. Danimarka ile farklı bir kültürün içinde yaşıyorum. Bir sporcudan siyasi bir konuyla ilgili görüş almak bence biraz fazla.. Beni siyasete bulaştırmayın. Kulübüm çok anlayışlı. Oturup konuştuk. Türkiye’de mutluyum. Kulübüm bir daha böyle bir konu olursa durumumu anlayışla karşılayacağını söyledi”