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Spor

Benik Afobe: Amacım gol atmak

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçında attığı iki golle yıldızlaşan yeni transferi Benik Afobe maç sonunda açıklamalarda bulundu. Sörloth'un yerini doldurmanın zor olduğunu belirten Afobe, 'Her santrforun amacıdır gol atmak, ben de bunu yapmaya çalışıyorum' dedi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 21:55 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:55
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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan yeni transfer Benik Afobe, maç sonrasında konuştu.

Kaliteli bir takım olduklarını söyleyen Afobe, "Sezonun ilk maçını maalesef kaybettik, 2. maçta berabere kaldık, bugün tek amacımız kazanmaktı. Ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyoruz, bunu ilan etmek amacımız. Bunu başardık bugün." dedi.

Sörloth'un yerini doldurmanın zor olduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Hangi hücum oyuncusuna sorarsanız sorun, ilk golün önemli olduğunu, sonra daha rahat olduğunu hisseder. Geçen sezon çok goller atmış bir santrfor oyuncusuna sahipti takımımız. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum. Her santrforun amacıdır gol atmak, ben de bunu yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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