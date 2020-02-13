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Spor

'Benim muhatabım sen değilsin'

Deplasmanlarda, TT Stadı'nda, hatta tribünde bile sürekli adı kavgalarla anılan Hasan Şaş, bu sefer de Erol Bulut'a çattı.

13.02.2020  09:50 - Güncelleme: 13.02.2020  09:50

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 2-0 kazanan Alanyaspor Türk Telekom Stadı'na bu skorun avantajıyla geldi. Maça hızlı başlayan Galatasaray 9. dakikada Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 31. dakikada yanıt verdi. Yacine Bammou maça beraberliği getirdi ve karşılaşmanın uzama şansı kalmadı. 

İkinci yarıda etikili bir oyun sergileyen sarı kırmızılı takım Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle durumu 2-1 yaptı Galatasaray'a tur için 2 gol daha gerekiyordu. Ataklarını sıklaştıran Fatih Terim'in öğrencileri 85'de Adem Büyük'ün ayağından bir gol daha buldu ve 3-1 öne geçti. Kalan dakikalarda 1 gol attığı takdirde yarı finale yükselecek Galatasaray bu golü bulamadı ve Alanyaspor adını yarı finale yazdırdı. Sarı kırmızılı takımda Mariano 90+5'te kırmızı kart görerek ligde oynanacak Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Bu kritik karşılaşmaya damga vuran bir pozisyon da yaşandı. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ve Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut arasında bir diyalog yaşandı. Oyuncularının zaman geçirmek için yerde yattığı gerekçesiyle Erol Bulut'a tepki gösteren Hasan Şaş'a Bulut'tan yanıt geldi. Bulut, "Benim muhatabım sen değilsin" diyerek bu tepkiye cevap verdi.

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