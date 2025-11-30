İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

Benjamin Bouchouari: 3 puan bizim için çok önemliydi

Trabzonsporlu Benjamin Bouchouari, bugün kazandıklarını belirterek, '3 puan bizim için çok önemliydi. Bu galibiyet ile ligde üst sıralardaki yerimizi koruduk' dedi.

IHA30 Kasım 2025 Pazar 00:02
Benjamin Bouchouari: 3 puan bizim için çok önemliydi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın genç futbolcusu Benjamin Bouchouari, 7 aylık bir süreden sonra bu maçın kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Mutlu olduğumu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün kazandık. 3 puan bizim için çok önemliydi. Bu galibiyet ile ligde üst sıralardaki yerimizi koruduk. Takibimizi devam ettirdik. Hedefimiz bu şekildeydi. Uzun zaman sonra ilk 11'de maça çıktım. 7 aylık bir süreden sonra bu maç benim için iyiydi" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN BİZDEN NE İSTEDİĞİ VE BEKLENTİLERİ ÇOK NET"

"Takım arkadaşlarım ve Fatih Tekke ile ilişkimin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim" diyen Benjamin Bouchouari, "Hocamızın bizden ne istediği ve beklentileri çok net. Benim açımdan çok fazla kendimi gösterme şansım olamamıştı. Bu açıdan ilk 11'de kendimi gösterme şansı elde ettim" şeklinde konuştu.

"9 MAÇTIR KAYBETMEYEN BİR EKİBİMİZ VAR"

Sakatlığı nedeniyle bordo-mavili takımda kaçırdığı bir süreç olduğunu vurgulayan Benjamin Bouchouari, "Birkaç maç kaçırdım zaten takıma geç katılmıştım. Sakatlık ve o aradaki süreci kapatma derken kaçırdığım bir süreç oldu. 9 maçtır kaybetmeyen bir ekibimiz var. Bu şekilde ara transfer dönemine kadar böyle devam eder diye düşünüyorum" diye konuştu.

"HÜCUM YÖNÜ GÜÇLÜ BİR LİG DİYEBİLİRİM"

Fransa Ligue 1 ile Süper Lig arasında fark olduğunu söyleyen Benjamin Bouchouari, "Süper Lig'de çok fazla oynayamadığım için bu soruyla ilgili çok fazla bir şey söyleyemem. İlk defa uzun süreli oynama şansı buldum. Fransa Ligue 1 ile Süper Lig arasında tabii ki fark var. Burada iyi oyunlar oynanıyor, iyi ataklar yapılıyor, hücum yönü güçlü bir lig diyebilirim. Bir futbolcu oyun kalitesi yüksek olan ortamda kendini iyi yansıtabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

